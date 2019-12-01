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سوهاج يخطف فوز على تليفونات بنى سويف بأخطاء مجانية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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بمباراة ملئية بالإثارة خسر الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف مباراته أمام ضيفه سوهاج الرياضى بنتيجة 2/0 بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وجاء هدف سوهاج الاول عن طريق محمد عبد السميع عقب نجاحه فى تسديد ركلة جزاء على يسار حارس مرمى التليفونات .
واضاف عبد السميع الهدف الثانى له والفريق بالدقيقة 26 بالشوط الثانى بعد استغلاله خطأ مشترك لمدافعى التليفونات وحارس المرمى .

ورغم وصول لاعبي التليفونات بالعديد من الهجمات بمنطقة الخطورة بسوهاج إلا أن التسرع والرعونة فى إنهاء الهجمات افشل مخطط الفريق السويفى نحو تحقيق اى نتيجة إيجابية .

فيما لعب سوهاج على الهجمات المرتدة ونجح فى تنفيذ فكرة نبيل محمود مديره الفنى خلال اللقاء .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد شعبان بدء المباراة بتشكيل مكون من ( مؤمن محمد ووائل مصطفى ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده وأحمد فتحى وأحمد سيد النحاس ونانا كوامى وصلاح فتحى ومانجا فوادى وأحمد رضا ومصطفى عبد الرحيم )
فيما بدء نبيل محمود المدير الفني لسوهاج اللقاء بتشكيل مكون من ( بهاء صابر وأحمد حاتم ومحمد سعيد ومحمد ثروت ومحمد جمال ومحمد صبرى وأحمد جمال وايمن رضا ومحمد ناجح ومحمد عبد السميع وعادل رجب )

وأجرى سوهاج تغييرات بنزول كلا من أسامة مصطفى وأحمد سيد بدلا من عادل رحب وأحمد جمال
فيما أجرى تليفونات بنى سويف تغيرات بنزول محمد ابو العلا وأحمد سقراط مروان رمضان بدلا من مانجا فوادى ومصطفى عبد الرحيم ونانا كوامى .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من هشام الفلال وأشرف محمود وأحمد على وأحمد عبد الظاهر حكم رابع وشحاته العسقلاني مراقب لجنة المسابقات ومكرم شعيب مراقب لجنة الحكام .

وحصل نانا كوامى لاعب تليفونات بنى سويف وأحمد حاتم لاعب سوهاج على الكارت الاصفر .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سوهاج للنقطة الثامنة فيما توقف رصيد التليفونات عند النقطة الثالثة عشر .
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