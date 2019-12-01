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«كورة لايف LIVE» مشاهدة مباراة نهضة بركان وادجوبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم نهضة بركان L

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:23 م
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مشاهدة مباراة نهضة بركان
مشاهدة مباراة نهضة بركان
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بث مباشر لمباراة نهضة بركان و ادجوبي اليوم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يستقبل نادي نهضة بركان المغربي نظيره ادجوبي البنيني، مساء اليوم الأحد 1-12-2019، علي أرضية الملعب البلدي لبركان، ضمن مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

وواجه نادي نهضة بركان المغربي نظيره فوسا جينيور بطل مدغشقر ضمن منافسات دور الـ 32، وانهزم ذهابًا بهدفين دون رد، وانتصر في الإياب بخمسة أهداف نظيفة، علي الجانب الآخر واجه ادجوبي البنيني وانتصر ذهابًا بهدف نظيف وهزم في الإباب بهدف نظيف، ثم فاز بأربعة أهداف لثلاثة بركلات الترجيح.

 

موعد مباراة نهضة بركان و ادجوبي الأحد 1-12-2019

مشاهدة مباراة نهضة البركان وأدجوبي The rise of the volcano vs adjobe، اليوم الأحد الموافق 1 من  شهر ديسمبر  الجاري، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفدرالية  الأفريقية، بث مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية.

 

مشاهدة مباراة نهضة البركان وأدجوبي

بث مباشر مشاهدة مباراة نهضة البركان وأدجوبي، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

 

المناسبة : الجولة الأولي من المجموعة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الفريقين: نهضة بركان ضد ادجوبي .

اليوم والتاريخ : الأحد 1 ديسمبر 2019.

توقيت المباراة: 7:00 توقيت السعودية- 6:00 بتوقيت مصر- 5:00 بتوقيت المغرب – 16:00 توقيت جرينتش.

الملعب : الملعب البلدي لبركان.

القناة الناقلة :beIN SPORTS HD 1.

التعليق :أحمد فؤاد.

 

مشاهدة مباراة نهضة البركان

بث مباشر مباراة اليوم نهضة البركان، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة أدجوب ، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة.

 

مشاهدة مباراة أدجوبي

بث مباشر مباراة اليوم أدجوبي، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة نهضة البركان، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة.

 

موعد مباراة نهضة البركان وأدجوبي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.


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