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الشرطة الهولندية تنفي وجود دافع إرهابي بحادث طعن لاهاي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:11 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكدت الشرطة الهولندية، عدم وجود دليل بوجود دافع إرهابي للرجل الذي ألقت القبض عليه ويشتبه بأنه على صلة بحادث الطعن الذي وقع في لاهاي.

ويذكر أن قالت الشرطة، إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً على صلة بحادث الطعن الذي وقع في لاهاي، الجمعة، وأسفر عن إصابة ثلاثة شبان.

وأصدرت الشرطة بياناً، أشارت فيه إلى أن المشتبه به "لا يملك منزلاً ثابتاً أو مكاناً للإقامة". 

وفي وقت سابق، قالت الناطقة باسم الشرطة ماريغي كبير: "إننا نبحث عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاماً، ويضع وشاحاً ويرتدي معطفاً أسود اللون، ونعمل بجهد للعثور عليه". 

ورداً على سؤال عن احتمال وجود دافع إرهابي وراء الاعتداء، أضافت: "من المبكر جداً التكهن في مثل هذه الأمور".  

وأوضحت أن الجرحى الثلاثة وهم: فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، وفتاتان 15 عاماً، غادروا المستشفى وعادوا لمنازلهم. 

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