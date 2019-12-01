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«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة نهضة بركان وادجوبي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش نهضة بركان TIM

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:20 م
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مشاهدة مباراة نهضة بركان
مشاهدة مباراة نهضة بركان
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مشاهدة مباراة نهضة البركان وأدجوبي The rise of the volcano vs adjobe، اليوم الأحد الموافق 1 من  شهر ديسمبر  الجاري، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفدرالية  الأفريقية، بث مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية.

 

مشاهدة مباراة نهضة البركان وأدجوبي

بث مباشر مشاهدة مباراة نهضة البركان وأدجوبي، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

 

مشاهدة مباراة نهضة البركان

بث مباشر مباراة اليوم نهضة البركان، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة أدجوب ، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة.

 

مشاهدة مباراة أدجوبي

بث مباشر مباراة اليوم أدجوبي، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة نهضة البركان، على ستاد نهضة البركان، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة.

 

موعد مباراة نهضة البركان وأدجوبي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.


 

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