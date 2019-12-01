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بيراميدز يفوز بثلاثية على إينوجو رينجرز في الكونفدرالية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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فاز نادي بيراميدز على مضيفه إينوجو رينجرز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وبادربالتسجيل نادي إينوجو رينجرز عند الدقيقية 28، عن طريق مهاجم الفريق إبراهيم أولاويين.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض إيمانويل أوليسيس للطرد، بعد عرقلته لإريك تراوري جناح بيراميدز.

وفي الدقيقة 55، استطاع بيراميدز إحراز هدف التعادل بعدما  تحصل إسلام عيسى على ركلة جزاء، ليتصدى لها محمد فاروق ويسجلها بنجاح على يمين حارس رينجيرز.

وفي الدقيقه 83، استطاع عمر العيوني، تسجيل هدف التقدم لبيراميدز بعد تمريره رائعه من إسلام عيسى.  

بيراميدز لم يكتفي بهذا القدر، واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقية 87، عن طريق إسلام عيسى من ركلة جزاء، تحصل عليها إريك تراوري بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز تصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة المصري وإف سي تواذيبو، التي ستقام اليوم الأحد أيضا.

 
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الكلمات المفتاحية

بيراميدز الدوري المصري بيراميدز الكونفدرالية

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