يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة نهضة بركان وادجوبي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش نهضة بركان قناة مفتوحة

بث مباشر لمباراة نهضة بركان و ادجوبي اليوم في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يستقبل نادي نهضة بركان المغربي نظيره ادجوبي البنيني، مساء اليوم الأحد 1-12-2019، علي أرضية الملعب البلدي لبركان، ضمن مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وواجه نادي نهضة بركان المغربي نظيره فوسا جينيور بطل مدغشقر ضمن منافسات دور الـ 32، وانهزم ذهابًا بهدفين دون رد، وانتصر في الإياب بخمسة أهداف نظيفة، علي الجانب الآخر واجه ادجوبي البنيني وانتصر ذهابًا بهدف نظيف وهزم في الإباب بهدف نظيف، ثم فاز بأربعة أهداف لثلاثة بركلات الترجيح.

موعد مباراة نهضة بركان و ادجوبي الأحد 1-12-2019

المناسبة : الجولة الأولي من المجموعة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الفريقين: نهضة بركان ضد ادجوبي .

اليوم والتاريخ : الأحد 1 ديسمبر 2019.

توقيت المباراة: 7:00 توقيت السعودية- 6:00 بتوقيت مصر- 5:00 بتوقيت المغرب – 16:00 توقيت جرينتش.

الملعب : الملعب البلدي لبركان.

القناة الناقلة :beIN SPORTS HD 1.

التعليق :أحمد فؤاد.



