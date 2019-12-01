مديحة حمدى تستضيف الفنان رشوان توفيق بالصالون الثقافي الثاني

نظمت الفنانة مديحة حمدي، الصالون الثقافي الثانى باستضافة الفنان الكبير رشوان توفيق اليوم الساعة 6 مساء، بنادى طلعت حرب ميدان كيت كات.





وحضر الندوة كوكبة كبيرة ، من نجوم الفن منهم الفنان أحمد عبدالعزيز، وسميحة أيوب ومجدي صبحي، ويتحدث فيها الفنان الكبير رشوان توفيق عن أسرار وأسباب فنية لأول مرة في طريقه للفن، مع سهرة غنائية ممتعة.





حياته الشخصية





حيث تحدث عن حياته الشخصة :"ولدت في شارع المنتديات بالسيدة زينب والدته كانت ست درويشه كما وصفها وكان يعتبرها من أولياء الله الصالحين، والده كان يحب الفن جدًا، والتحق بكلية الحقوق مع صديقه الفنان حمدى غيث.





ر شوان توفيق وزوجته





تزوج الفنان رشوان توفيق وهو في سن الـ24، حيث كانت أخت زوجته تقطن في الشقة المقابلة لهم، ووجه لهم دعوة لإحدى مسرحياته على خشبة مسرح الجامعة.





وأعرب الفنان رشوان توفيق، عن حبه الشديد لزوجته، حيث قال: "وافقت تجوزني وتكافح معايا وعاشت فى بيت أهلى وعمرها ما كانت بتطلب حاجه ابدا، ووافقت تعيش معايا على ظروفي عشان كدا كل مشوار كفاحي ليها هي كنت بخلص شغل اجى اديها الفلوس كلها ف ايديها وهى كانت بتحوش تجهز عرروسها من بناتها".





وأشار، إلي أنه كان يحب زوجته، مؤكدا أنه لم يحدث بينهما أي شجار أو خلاف طوال فترة زواجهما، وأثر فيه الفراق بعد حياة زوجية امتدت لأكثر من 60 عام".