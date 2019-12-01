غلاب يفتتح معرض "الدار دارك" بكلية دار العلوم (صور)





وأكد رئيس الجامعة علي أن الهدف من تنظيم هذا المعرض للملابس مساعدة الطلاب الغير قادرين ومتوسطي الحال وبأسعار زهيدة وتيسيرا علي طلاب الجامعة، مضيفا أن الدخل المادي لهذا المعرض مخصص إنفاقه علي الطلاب الغير قادرين والعاملين بالجامعة من متوسطي الدخل، مشيرا إلي أن المعرض يضم العديد من الملابس الجاهزه لطلاب وطالبات الجامعة مايقرب من ثلاثة آلاف قطعة ويستمر لمدة خمسة ايام تيسيرا علي طلاب الجامعة.



أفتتح اليوم الأحد الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان معرضا للملابس تحت عنوان " الدار دارك " الذي نظمته كلية دار العلوم بالحرم الجامعي بمدينة اسوان الجديدة بحضور الأستاذ الدكتور فريد عبدالظاهر عميد كلية دار العلوم ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.