الحصيني: أتوقع اتساع الحالة الجوية الممطرة لتشمل 6 مناطق جدد





صرح خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الأحد، بأنه يتوقع اتساع الحالة الجوية الممطرة، التي تشهدها أجواء مناطق الحدود الشمالية والجوف وجنوب تبوك، منذ صباح اليوم؛ لتشمل مناطق أخرى.





وكتب خبير الأرصاد الجوية ، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا فيها: إن "السحب الرعدية الممطرة من صباح اليوم الأحد إلى ظهر اليوم الأحد، على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وجنوب تبوك، متوقع توسع الحالة؛ لتشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وجازان".





وأوضح الحصيني، في وقت سابق من صباح اليوم، أن هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة من خمس إلى سبع درجات بعد الحالة الجوية الممطرة، التي يشهدها عدد من المناطق.





وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالة جوية ممطرة وأمطارًا من خفيفة إلى غزيرة متوقعة، على أجزاء من (مناطق مكة المكرمة (جدة) والمدينة المنورة والجوف وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية).





كما أشار إلى أن امتداد تأثير تلك الحالة الممطرة على الكويت، متوقعًا أن يكون نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية يعقبها انخفاض في الحرارة من خمس إلى سبع درجات.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد ذكرت في تقريرها اليوم، هطول امطار رعدية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم وعلى مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة.

وتوقعت، تكون سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.



