الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء بقويسنا



وعقب إنتهاء طقس صلاة القداس الإلهي، عقد الأنبا باخوم إجتماعه الرعوي العام، حيث دار حول التحديات والصعوبات التى تقابلهم وحث بتشجيعهم على مسيرتهم الإيمانية.



وتعد زيارة الأنبا باخوم الي كنيسة العذراء مريم بقويسنا هي الزيارة الرعوية الإولى له عقب تنصيبه أسقفًا بالكنيسة القبطية الكاثوليكية.



ومن المقرر أن يترأس الأنبا باخوم، القداس الألهي بكنيسة العذراء مريم قبة الهوار، بشبرا، يوم 7 ديسمبر الجاري، حيث يقوم الأنبا باخوم بتدشين مغارة العذراء مريم الجديدة بالكنيسة ذاتها.



وتحتفل الكنيسة فى هذا اليوم بعيد العذراء مريم التي حيل بها بلا دنس، ويشاركه في الخدمة راعي الكنيسة الأب يوسف أسعد، وبمشاركة مجالس وفرق جنود مريم بالقاهرة.

ترأس الأنبا باخوم، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك لشؤن البطريركية، والمتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، القداس الألهي من كنيسة السيدة العذراء بقويسنا.وبدأ صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآب برنابا فانوس، راعي الكنيسة ذاتها، بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور من شعب الكنيسة.