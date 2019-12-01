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بالمواعيد.. تحديات قوية تنتظر مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:45 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي ماهر حلمى
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يستعد نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي بقيادة المدير النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني للفريق لمواجهة العديد من التحديات خلال شهر ديسمبر الحالي حيث ينتظره الكثير من المباريات القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " و الدوري الاوربي بالإضافة إلي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويفتتح نادي مانسشتر يونايتد شهر ديسمبر بمواجهة قوية أمام نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المحترف اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وفي مبارته الثانية هذا الشهر يصطدم نادي مانسشتر يونايتد علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي اللندني يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويحل نادي مانسشتر يونايتد ضيفا على نظيره فريق مانشستر سيتي في مباراته الثالثة هذا الشهر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت القادم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

ويواجه نادي مانسشتر يونايتد يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر نظيره فريق آلكمار الهولندي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي بينما يواجه نادي إيفرتون يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وفي يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي كولشستر ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري الرابطة الإنجليزية بينما في ظرف ستة أيام يواجه نادي مانسشتر يونايتد كل من واتفورد و نيوكاسل و بيرنلي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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