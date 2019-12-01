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حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية بعد إطلاق البوابات الإلكترونية (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:45 م
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الكاتب محمد الهواري
الكاتب محمد الهواري
رقية جمال
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أكد الكاتب محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما أثير حول تسريح العاملين بالصحف القومية مع قرار إطلاق البوابة الإلكترونية الرقمية للصحف غير صحيح، موضحًا أن الهدف من إطلاق البوابة الإلكترونية تنمية الموارد الصحفية والاعتماد على التكنولوجية الحديثة، ولكن هذا لن يغني على الصحافة الورقية التي تحظى باهتمام وتقدير القراء.

وأضاف "الهواري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أنه مع التطور الحديث ولجوء قاعدة كبيرة من القراء للصحافة الإلكترونية، يجعلنا نواكب هذا التطور بتواجد بوابات إلكترونية في الصحف القومية تكون قادرة على النقل السريع للأحداث والتفاعل مع المواطنين بشكل عام.

وتابع عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم الاستعانة بالعاملين بالصحف الورقية للعمل بالبوابات الإلكترونية بعد تنمية قدراتهم، للاستفادة منه في الاتجاهيين الورقي والإلكتروني.
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الكلمات المفتاحية

الكاتب محمد الهواري الصحف القومية

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