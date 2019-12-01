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سوق الأسهم السعودية: مؤشر الأسهم الرئيسية يغلق مرتفعاً

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:29 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن سوق الأسهم السعودية، مساء اليوم الأحد، أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق اليوم مرتفعاً 42.87 نقطة، ليقفل عند مستوى 7901.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال.

ووصل عدد الأسهم السعودية المتداولة إلى أكثر من 60 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "الكثيري وزين السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، واكسا التعاونية، وأنعام القابضة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "أسمنت المدينة، وأسمنت حائل، والمواساة، والبحري، وبروج للتأمين"، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.00% و 7.67%.

فيما كانت أسهم شركات "الإنماء، والراجحي، والمتحدة للتأمين، وكيان السعودية، وأنعام القابضة" هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم "الراجحي، والإنماء، وسابك، والكثيري، والاتصالات" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، منخفضاً 13.90 نقطة ليقفل عند مستوى 6241.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1246 صفقة.

سوق الأسهم السعودي
كانت نواة سواق الأسهم السعودية هي اوائل الشركات المساهمه، والتي كانت محدودة العدد، مثل (اسمنت العربية,البنك الأهلي وبنك الرياض)، قبل الثمانينات الميلاديه من القرن العشرين والبنوك الاجنبيه في ذلك الوقت مثل البنك الهولندي، والتي اشترت فيها الدولة حصص فتغيرت مسمياتها إلى البنك السعودي الهولندي.

وكانت التعاملات في الأسهم بيعا وشراء محدوده لقلة الشركات المساهمه، وهذه التعاملات لاتخضع لأي رقابه أو ÷شراف حكومي، وكان البيع والشراء يتم عن طريق العرض والطلب بين البائع والمشتري واتفاقهم على السعر مباشره أو بواسطة مكاتب العقار، إما نقل ملكية الأسهم فتتم عن طريق إدارة شؤون المساهمين في الشركة أو كتابة مبايعه تصدق من أحد البنوك أو الغرفة التجارية.

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الكلمات المفتاحية

سوق الأسهم السعودية سوق الأسهم المملكة السعودية الأسهم

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