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إرتفاع أعداد ضحايا حادث "عين دراهم" إلى 23 قتيل
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:30 م
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مروى الجلاصي
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أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إرتفاع حصيلة الوفايات في حادثة سقوط الحافلة السياحية في مجرى وادي في "عين السنوسي'' في عمدون من ولاية باجة إلى 23 .
وأضاف في تصريحات صحافية، أنه سيتم نقل الجرحى إلى العاصمة وتحويلهم إلى مستشفيات الحروق البليغة في بن عروس والرابطة والمرسى، مشيرا إلى أنّ بعض الحالات توصف بالحرجة.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
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