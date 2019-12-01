إرتفاع أعداد ضحايا حادث "عين دراهم" إلى 23 قتيل

أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إرتفاع حصيلة الوفايات في حادثة سقوط الحافلة السياحية في مجرى وادي في "عين السنوسي'' في عمدون من ولاية باجة إلى 23 .





وأضاف في تصريحات صحافية، أنه سيتم نقل الجرحى إلى العاصمة وتحويلهم إلى مستشفيات الحروق البليغة في بن عروس والرابطة والمرسى، مشيرا إلى أنّ بعض الحالات توصف بالحرجة.



