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انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:31 م
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الحملة
الحملة
إسلام أمين
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انطلقت اليوم الأحد، فعاليات حملة "حقك تنظمي" في إطار مبادرة "أيامنا أحلى" وذلك لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، وفى إطار إهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.

وقامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد فعاليات الحملة في يومها الأول بمركز ناصر الطبى وبوحدة صحة الأسرة بالبستاتين بدمنهور وتابعت الخدمات التى تقدمها الحملة في قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد.

حيث تم تقسيم الحملة إلي مرحلتين، الأولى من ١ إلى ٥ ديسمبر ٢٠١٩ وتشمل مراكز دمنهور، كفر الدوار، الدلنجات، شبراخيت، إدكو، حوش عيسى، كوم حمادة، وغرب النوبارية، والمرحلة الثانية من ٨ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ وتشمل مراكز أبو المطامير، الرحمانية، أبو حمص، إيتاي البارود، المحمودية، رشيد، ووادي النطرون.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان والمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة وكذلك تنفيذ ندوات إعلامية تحت شعار "أسرة مثالية، همسة لصحتك، حماتي حياتي، كلام رجالة، ونظمتي".
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بالبحيرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

حملة حقك تنظمي تنظيم الأسرة الكشف الطبي البحيرة

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