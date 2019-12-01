إيمي طلعت زكريا تنشر صورة والدها في طفولته

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لها برفقة والدها في طفولتهم، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،.



وعلقت إيمي طلعت، على الصورة قائلة:"طول عمرك نسخة منك وروح واحدة ربنا يرحمك يا نور حياتي الدعاء لبابا وامواتنا جميعًا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"شبهك الخالق الناطق ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته" ماشاء الله ربنا يحفظك ويرحمة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يحفظ ويحميكي".



وجدير بالذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا خلال شهر أكتوبر بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور له قبل وفاته في فرح ابنته هنا الزاهد وأحمد فهمي.



ويذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسرحية "عبري منظره"، الذي تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين، وسليمان عيد، وإيمان السيد، إلي جانب عدد آخر من الفنانين.

