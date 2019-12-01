ختام الدورة المتخصصة لخدام ثانوى بالمركز الثقافى القبطى

اختتم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، أمس السبت، الدورة المتخصصة لخدام ثانوى، حيث قام الأنبا رافائيل، الاسقف العام لكنائس وسط القاهرة، بتوزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.



وكانت الدورة المتخصصة لخدام ثانوي هي الخامس والأخير والتي استغرقت ثلاث محاضرات.

والقي الانبا روفائيل المحاضرة الثالثة، بعنوان «الإحساس بمحبة المسيح والشبع بها».



أما المحاضرة الأولى، كانت بعنوان «خطورة الفساد ومواجهته»، القاها القس إرميا مكرم، والمحاضرة الثانية، بعنوان «إزاي تصطاد المخدوم»، القاها جون أنطون.



يذكر أن الدورة المتخصصة لخدام ثانوى كل سبت من من 2 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، ولمدة 5 أسابيع، وذلك بالمركز الثقافى القبطى، بحضور لفيف من الخدام والخادمات، ويحاضر بها كبا المحاضرين المتخصصين،

والدورة، تحت رعاية، الأنبا موسى أسقف عام الشباب، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.