منتدى شباب العالم ينطلق برعاية عدد كبير من البنوك والشركات

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بسيناء، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 ملقياً الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع- وقد أعلنت إدارة المنتدى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات المصرية.





تشمل قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى: البنك الأهلي المصري وبنك مصر،بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، ومجموعة طلعت مصطفي، والشركة المصرية للاتصالات (WE)، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، - وبنك فيصل الإسلامي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، وبنك قناة السويس، والشركة المصرفية العربية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، و البنك المصري الخليجي (EG Bank)، وبنك بلوم، و بنك البركة، شركة كوكاكولا.





كما تقوم شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف منتدى شباب العالم، وقد تم وضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي.





عن منتدى شباب العالم





منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



