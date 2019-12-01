بـ"خرطوش".. شاب يقتل صديقه المقرب بطريق الخطأ في الشرقية

ع. ال" 18 طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم قرية الفدادنة مركز فاقوس، للمستشفى العام جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش من الناحية اليسرى بالبطن.



وتبين أنه أثناء جلوس المجني عليه، مع صديقه المقرب "عبد الصبور. ر. ع. م" 18 سنة، مقيم الفدادنة وكان بحوزة الأخير فرد خرطوش وأثناء تنظيفه خرجت منه طلقة أودت بحياة الطالب وتوفى في الحال.

وتم القبض على المتهم وإحالته لنيابة فاقوس للتحقيق معه، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد وصول "محمود. م.