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بـ"خرطوش".. شاب يقتل صديقه المقرب بطريق الخطأ في الشرقية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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لقي طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بمحافظة الشرقية، مصرعه على يد صديقه، بعد إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وتم القبض على المتهم وإحالته لنيابة فاقوس للتحقيق معه، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد وصول "محمود. م. ع. ال" 18 طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم قرية الفدادنة مركز فاقوس، للمستشفى العام جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش من الناحية اليسرى بالبطن.

وتبين أنه أثناء جلوس المجني عليه، مع صديقه المقرب "عبد الصبور. ر. ع. م" 18 سنة، مقيم الفدادنة وكان بحوزة الأخير فرد خرطوش وأثناء تنظيفه خرجت منه طلقة أودت بحياة الطالب وتوفى في الحال.
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