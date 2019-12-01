"العربي للاقتصاد الرقمي": "السيسي" وضع مصر على خارطة التقدم التكنولوجي

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عام 2018 في مؤتمر الشباب عن مبادرة التحول الرقمي لخدمات الحكومة المصرية للمواطنين، وطالب بأن تدار مصر بأكملها إلكترونيًا خلال 4 سنوات، سواء عن طريق تطبيقات الهاتف النقال أو الكمبيوتر، بما يضمن الحوكمة لخدمات الحكومة سواء العدالة والشفافية والمسألة والمسئولية



وأوضح "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي وضع مصر على خارطة التقدم التكنولوجي، ولكن هناك تحديات تواجه العالم أجمع، منوهًا إلى أن القمر الصناعية المصري طيبة 1 يساهم في ضمان توفير إنترنت فائق السرعة وعريض المجال في مصر، بما يساهم في سرعة النمو الاقتصادي.



وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن إطلاق منصة رقمية لإفريقيا فرصة للتبادل التجاري من خلال التجارة الإلكترونية بين الحكومات والشركات، وفرصة لتسهيل حركة نقل البيانات بين الحكومات وتبادل المعلومات المناخية، بما يساهم من زيادة فرص الاستثمار في إفريقيا.

