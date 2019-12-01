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"WE" تعلن عن استراتجية للتحول إلى تقديم الخدمات الرقمية خلال "Cairo ICT"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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جناح المصرية للاتصالات
جناح المصرية للاتصالات
أحمد الشيخ
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تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض. حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.

وتشارك المصرية للاتصالات في المعرض هذا العام تحت شعارها "قبل أي حد" الذي يعكس استراتيجية الشركة في التركيز على احتياجات عملائها ومتطلباتهم، وحرصها على حصول عملائها على أحدث الخدمات الاتصالاتية والرقمية المقدمة عالميًا، حيث ركزت الشركة في جناحها بالمعرض على استعراض إمكاناتها في تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عالميًا من تقنيات كتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الخدمات الرقمية التي ترسم ملامح عالم الاتصالات في المستقبل.

وحرصت الشركة في جناحها على تحويل فكرة "التجربة الرقمية" لواقع ملموس يتفاعل معه زوار المعرض بشكل مباشر وذلك من خلال "الهرم الرقمي" الذي يوضح إنجازات الشركة في تطوير خدماتها والتحول للخدمات الرقمية بدءًا من الكوابل البحرية وعمليات تطوير البنية التحتية مرورًا بتطوير الخدمات المقدمة للشركات والأفراد وصولًا إلى قمة الهرم الرقمي، كذلك اتاحتالشركة زوار الجناح الفرصة للتعرف بشكل فعلي على التحول الرقمي والتطبيقات المستقبلية المتطورة من خلال تطبيق إلكتروني يصاحب الزائر خلال تجوله بالمعرض، حيث يتيح الجناح العديد من التجارب الشيقة التي تضع عميل الشركة في قلب التجربة الرقمية، كما تستعرض الشركة في جناحها أيضًا أحدث الخدمات التي أطلقتها لعملائها في الفترة الأخيرة وعلى رأسها خدمة المحفظة الإلكترونية.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "الشركة حريصة على رعاية هذا الحدث الهام الذي يجمع كبريات الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت سقف واحد لعرض أحدث ما توصل إليه العالم من حلول وتطبيقات".

وتابع حامد: "أن الشركة عملت في مشاركتها هذا العام على وضع عملائها في قلب التجربة الرقمية لاستكشاف أهمية عملية التحول الرقمي التي تنتهجها البلاد وتأثيراتها الإيجابية على كافة القطاعات".

وأشار حامد إلى أن الشركة تؤكد بمشاركتها هذا العام في معرض ومؤتمر "Cairo ICT" على استراتيجيتها الجديدة في التحول من مقدم لخدمات الاتصالات "CSP" إلى مقدم للخدمات الرقمية "DSP"، وأن هذه الاستراتيجية الجديدة تأتي تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وما سيصاحب ذلك من تقديم خدمات رقمية وحلول وتطبيقات تكنولوجية يكون لها عظيم الأثر على الأفراد والمجتمعات، مؤكدا على قدرة الشركة على التميز في تقديم هذا النوع من الخدمات بما تمتلكه من إمكانات وخبرات فنية وكذلك شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو اى سى تى المصرية للاتصالات

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