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أنغام تشارك في حفلات موسم الرياض.. تعرف على التفاصيل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:20 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر،على مسرح أبو بكر سالم، ومن المرتقب أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

حيث نشرت أنغام البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت أنغام على الصورة قائلة: "جمهوري الراقي في الرياض، استنوني يوم الخميس ٥ ديسمبر على مسرح ابو بكر سالم، في انتظاركم". 

الجدير بالذكر أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الرواج، و الإقبال الجماهيري الكبير، منذ بدء فاعلياته يوم11 أكتوبر الماضي، ويستمر موسم إلى نهاية شهر يناير القادم لعام 2020، وشهد موسم الرياض حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم : محمد رمضان، عمرو دياب، عمرو مصطفى، شيرين عبد الوهاب، ديانا حداد، أصالة، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني، رامي صبري، نجوي كرم، صابر الرباعي، حسين الجسمي.
أنغام تشارك في حفلات موسم الرياض.. تعرف على التفاصيل
أنغام تشارك في حفلات موسم الرياض.. تعرف على التفاصيل
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فنون فن حفلات الفجر الفني أنغام أخبار الفن

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