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الإعدام شنقا والسجن 15 سنة للمتهمين بقتل مواطن في الشرقية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:13 م
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ارشيفية
ارشيفية
إسلام علي
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صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، على قرار مفتي الديار المصرية، بمعاقبة متهمان بالإعدام شنقا، والسجن 15 سنة للمتهم الثالث، لقيامهم بقتل جارهم بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد وفيق طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى أحمد ومحمد فتحي شوك، وسكرتارية تامر عبد العظيم ووائل عيد.

تعود أحداث القضية رقم 16716 لسنة 2016، جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 6 يناير،عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على" الإمام حسن الإمام" عامل، جثة هامدة وسط الزراعات بدائرة مركز شرطةاولاد صقر، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد. 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "عبد الخالق م س " 51 سنة مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية، مقيم بقرية أبو راجح بأولاد صقر، و" ناصر ع س " 43 سنة فلاح مقيم بقرية الشوافين بأولاد صقر، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، حيث استدرجوه إلى الزراعات وقيده الثاني وانهال عليه المتهم الأول طعنا بمطواه، فيما تم صبط المتهمان وبحوزة الأول مطواة وبحوزة الثاني سكين، وتم إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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الكلمات المفتاحية

خلافات جنايات الزقازيق المباحث الجنائية الشرقية الإعدام

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