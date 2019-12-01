Advertisements
Advertisements
Advertisements

تونس: النزاع يتصاعد بين النهضة والتيار الديمقراطي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:13 م
Advertisements
علم تونس
علم تونس
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements

هدد التيار الديمقراطي، بقيادة محمد عبو، بالانسحاب من المشاورات التي قادها رئيس الوزراء التونسي الحبيب جملي، والانضمام إلى المعارضة بسبب خلافه مع حزب النهضة على حقيبة وزارة الداخلية.

ويأتي هذا قبل أسبوع واحد من اختيار جملي لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد عقد أكثر من 40 اجتماعًا مع قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وشخصيات من مختلف التخصصات والخلفيات.

وأصر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي على جميع مطالبه، وعلى رأسها الحصول على ثلاث حقائب وزارية (وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري) في محاولة لإنهاء حالة الخمول والفساد السياسي، كما وصفها بعض قادتها وفقا لبعض القادة.

ولم يستبعد قادة الأحزاب الانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم تلبية المطالب، بحجة أنهم لا يثقون في قدرة الأحزاب السياسية الأخرى على مواصلة محاربة الفساد.

في هذا السياق، اعتبر المراقبون أن حزب النهضة يخشى أنه إذا سيطر أحد الأحزاب اليسارية على وزارة الداخلية، فقد تظهر بعض القضايا السياسية والأمنية الحساسة مرة أخرى، وعلى رأس هذه القضايا، الاغتيالات السياسية التي يقف عليها حزب النهضة، وإرسال الشباب التونسي إلى بؤر وغيرها.

وفي نفس السياق، أخبر حزب النهضة التيار الديمقراطي أنه لم يقبل طلبه بخصوص وزارة الداخلية، ووفقًا للمراقبين، يعني أن جميع البطاقات السياسية قد تم خلطها قبل أيام قليلة فقط من تشكيل الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن الناطق باسم حزب النهضة زياد لاداري، استقال اعتراضًا على طريقة إدارة الحوار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب النهضة تونس التيار الديمقراطي

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 18 ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ يوم

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ يوم

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ ساعة و 15 دقيقة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد الحامدي: هذه هي الأطراف التي عارضت الفصل 163 من الدستور في نسخته الأصلية المتعلق بالثروات الطبيعية

زياد لخضر: "الحكومة أصبحت رهينة عند حركة النهضة

تونس: دعوى قضائية لحل "النهضة الإخوانية" لارتباطها بالإرهاب

تمويلات تركية وقطرية وتنظيم سري.. الوجه القبيح لإخوان تونس

غازي الشواشي: يا خيبة المسعى لو انتخب التونسيون نفس الأحزاب التي فشلت في إدارة الشأن العام

المؤتمر الوطني الثاني لحزب التيار الديمقراطي ايام 19 و 20 و21 افريل 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

02:20 م

عاجل..الزمالك يحسم مصير ميتشو

04:00 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status