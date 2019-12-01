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سلمي رشيد تشعل إنستجرام بإطلالة سوداء

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:29 م
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سلمى رشيد
سلمى رشيد
رشا عادل
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سلمي رشيد تشعل إنستجرام بإطلالة سوداء
نشرت الفنانة سلمي رشيد، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "مكشوب الصدر مترز بالخرز باللون الأسود وكان شعرها مرفوع واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت أنوثتها بعقد من الالماس وحلق وكانت بيدها وردة حمراء".

وعلقت سلمي رشيد، على الصورة قائلة: "لمن تهدون الوردة؟.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المغربية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"إلي عيونك حبيبتي" وأضاف آخر "اللهم بارك".

ويذكر أن آخر أعمال سلمي رشدي، أغنية "ماكازيل"، التي جمعتها بالفنان موك صايب، حيث طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان ياسين رامي، ومن توزيع دوك وموك صايب.
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