تعرف على اقوى عروض كارفور ديسمبر 2019

تحفيضات كارفور اليوم 1-12-2019

تشمل تخفيضات كارفور جميع مستلزمات المنازل من أدوات رياضية وكهربائية وأغذية إلى مستحضرات التجميل، وفيما يلي نقدم لكم منيو عروض كارفرو مصر في الجمعة البيضاء، وشملت خصومات الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي في كارفور مصر تصل إلى 70%، وجاءت عروض الأدوات الرياضية في الجمعة البيضاء في كارفور مصر تصل إلى 80%، كما شملت تخفيضات السلع الغذائية في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى 50% خصومات مستحضرات التجميل النسائية في الجمعة البيضاء في كارفور مصر تصل خصومتها إلى 40%، وعروض كارفور مصر على المشغولات اليدوية في البلاك فرايدي تصل خصومتها إلى 70%، وت أتي يوم الجمعة البيضاء او البلاك فريداي Black Friday، في أخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، أي بعد عيد الشكر في أمريكا، وتتطور الأمر إلى وصول الجمعة البيضاء أو البلاك فريداي في كل جمعة من شهل نوفمبر من كل عام.



