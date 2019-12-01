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تعرف على اقوى عروض كارفور ديسمبر 2019
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:36 م
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عروض كارفور
يواصل كارفور تقديم عروضه حتى اليوم الأول من ديسمبر 2019 والتى من المقرر امنتهائها اليوموشهدت سلال محلات كارفور اقبال كبير من المواطنين على عروضه امس الجمعة وواجعت سلاسه اودحاما كبيرا، ويوفر كارفور مصر في البلاك فرايدي Black friday، تحفيضات على أغلبية السلع الهامة للمواطن مثل، الأجهزرة الكهربائة، والأجهزة الرياضية، وأيضًا جهاز العروس والمنتجات الغذائية، وجاءت اهم عروض كارفور في البلاك فرايدي كما يلي:
تحفيضات كارفور اليوم 1-12-2019
تشمل تخفيضات كارفور جميع مستلزمات المنازل من أدوات رياضية وكهربائية وأغذية إلى مستحضرات التجميل، وفيما يلي نقدم لكم منيو عروض كارفرو مصر في الجمعة البيضاء، وشملت خصومات الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي في كارفور مصر تصل إلى 70%، وجاءت عروض الأدوات الرياضية في الجمعة البيضاء في كارفور مصر تصل إلى 80%، كما شملت تخفيضات السلع الغذائية في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى 50% خصومات مستحضرات التجميل النسائية في الجمعة البيضاء في كارفور مصر تصل خصومتها إلى 40%، وعروض كارفور مصر على المشغولات اليدوية في البلاك فرايدي تصل خصومتها إلى 70%، وتأتي يوم الجمعة البيضاء او البلاك فريداي Black Friday، في أخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، أي بعد عيد الشكر في أمريكا، وتتطور الأمر إلى وصول الجمعة البيضاء أو البلاك فريداي في كل جمعة من شهل نوفمبر من كل عام.
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