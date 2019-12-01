نوال الزغبي تقدم أحدث حفلاتها ضمن فعاليات "موسم الرياض"

انطلاقة قوية في موسم الرياض





كما قدم عددًا من الحفلات كل من عاصي الحلاني،رامي صبري، نجوي كرم، صابر الرباعي، حسين الجسمي، وأقيمت فعاليات موسم الرياض برعاية المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال "نوال الزغبي" ألبوم "كده باي"، واحتوي الألبوم على عشر أغاني ومن أبرزهم :"آه يا سيدي، مش خايفة، مية وجع، الجمال ليه ناسه، أيام صعبة".

تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي كبير، بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم، على مسرح أبو بكر سالم، ومن المُقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.شهد موسم الرياض حالة من الرواج، والإقبال الجماهيري منذ بدء فاعلياته يوم 11 أكتوبر الماضي، ويستمر موسم إلى نهاية شهر يناير القادم لعام 2020، وشهد موسم الرياض حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم عمرو دياب،عمرو مصطفي، شيرين عبد الوهاب،ديانا حداد،أصاله، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور،