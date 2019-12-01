Advertisements
Advertisements
Advertisements

9 نصائح لتربية طفل سوي نفسياً

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements

*لماذا لا يتمتع أطفالنا بصحة عاطفية؟
يولد الأطفال بدون معلومات حول أي شيء من حولهم ولا حتى عن أنفسهم، وإن المعتقدات التي تمنحها للطفل يضعها في ذهنه وتحدد هويته عندما يكبر.

يحتوي القسم التالي على أمثلة توضح بعض الممارسات غير الصحيحة التي يقوم بها بعض الآباء عند التعامل مع أطفالهم، وتؤدي هذه الممارسات غير الصحيحة إلى تربية أطفال يعانون من العديد من الاضطرابات الشخصية، مثل الخوف وانعدام الأمن والدونية وانعدام الثقة بالنفس.

* تربية طفل سليم عاطفيا
إذا كنت ترغب في تربية طفل سليم عاطفيًا، فتأكد من تجنب الممارسات السيئة التالية:

1) إفساد الطفل: الآباء والأمهات الذين لا يدعون أبنائهم يفعلون أي شيء بمفردهم والذين يساعدونهم في كل شيء يفسدون ثقتهم بأنفسهم. قد ينتج عن هذا السلوك طفل معال لا يمكنه أن يعيش بمفرده، أو حتى مساعدة نفسه عندما يواجه مشكلة.

2) الحماية الزائدة: يربي الآباء والأمهات، الذين يشعرون بالقلق المفرط أطفالًا يفتقرون إلى الشجاعة، وإذا شعر الطفل أن العالم مكان خطير، فسوف ينمي هذا مشاعر عدم الأمان. سيبدأ الطفل في التفكير في كل شيء على أنه تهديد محتمل ونتيجة لذلك قد يخشى الطفل كل شيء.

3) غياب القدوة: الآباء والأمهات الذين يشعرون دائمًا بالقلق عند التعامل مع مواقف معينة عادة ما ينشؤون الأطفال الذين يشعرون بالقلق دائمًا، ويراقب الطفل فقط كيفية تفاعل والديه مع الوضع الجديد ويحاكيهما في المرة القادمة التي يواجه فيها وضعا مماثلا.

4) الكذب: الآباء والأمهات الذين يكذبون على أطفالهم في كثير من الأحيان يربون أطفال لا يثقون بالجميع.

5) تجاهل رأيهم: الآباء والأمهات الذين لا يأخذون رأي أطفالهم، والذين يجبرونهم على فعل أي شيء لا يحبونه عادة ما ينشئون أطفال لديهم ثقة منخفضة بالنفس.

6) اهانتهم: الآباء والأمهات الذين يصفون أطفالهم بصفات مثل الغباء أو البكم قد ينشئون أطفال يعانون من مشاعر الدونية.

7) انعدام الأمن المالي: الآباء والأمهات الذين يخبرون الطفل دائمًا أنه يجب عليه تقليل إنفاقه، لأنه ليس لديهم ما يكفي من المال عادة ما يقومون بتربية أطفال غير آمنين ماليًا، وقد يفعلون أي شيء لكسب المال.

8) مقارنة الأطفال ببعضهم البعض: يقوم العديد من الآباء بخطأ مقارنة الأطفال ببعضهم البعض، ونتيجة لذلك يزيدون من العداوة بين الأخوة، ويقللون من احترام الذات للأطفال، كل طفل يختلف عن الآخر، لذلك لا تحاول مقارنة التفاح والبرتقال.

9) الكثير من التوقعات: وجدت الدراسات أنه عندما يتوقع الوالدان الكثير من طفل ويبلغانه بذلك، يخشى الطفل أن يكون أقل من التوقعات ونتيجة لذلك، قد يصاب بالتسويف أو أي اضطراب آخر يسمح له بالهروب من الاختبار.

* نصيحة
عامل طفلك كما لو انه شخصا ناضجا. انظر الي الامور من خلال عينيه ولا تجعله يعتقد أنه أقل جدارة من الآخرين بأي وسيلة، وتحدث إليه كما لو كان بالغًا ولكن استخدم لغة بسيطة يمكنه فهمها.

وقد وجد أن الأطفال الذين تم تربيتهم بهذه الطريقة يتمتعون باحترام ذاتي أعلى بكثير من جميع الأطفال الآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصائح لتربية طفل سوي نفسيا نصائح لتربية الاطفال كيف تربي طفل سوي نفسيا؟

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 12 ساعة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 16 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعة و نصف

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ يوم

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ يوم

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 23 ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرفي على طرق علاج الخوف عند الأطفال

أشياء تجنبي فعلها أثناء تربية طفلكِ

تجنبي هذه الأخطاء أثناء تربية طفلك

أسوأ 9 أخطاء يرتكبها الآباء في حق أبنائهم

كيف يؤثر سلوك الآباء على شخصيات أبنائهم؟

استشاري نفسي: التربية مهمة إلهية.. و"اللي معندوش وقت يربي ميتجوزش وميخلفش"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status