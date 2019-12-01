9 نصائح لتربية طفل سوي نفسياً

*لماذا لا يتمتع أطفالنا بصحة عاطفية؟



* تربية طفل سليم عاطفيا





2) الحماية الزائدة: يربي الآباء والأمهات، الذين يشعرون بالقلق المفرط أطفالًا يفتقرون إلى الشجاعة، وإذا شعر الطفل أن العالم مكان خطير، فسوف ينمي هذا مشاعر عدم الأمان. سيبدأ الطفل في التفكير في كل شيء على أنه تهديد محتمل ونتيجة لذلك قد يخشى الطفل كل شيء.



3) غياب القدوة: الآباء والأمهات الذين يشعرون دائمًا بالقلق عند التعامل مع مواقف معينة عادة ما ينشؤون الأطفال الذين يشعرون بالقلق دائمًا، ويراقب الطفل فقط كيفية تفاعل والديه مع الوضع الجديد ويحاكيهما في المرة القادمة التي يواجه فيها وضعا مماثلا.



4) الكذب: الآباء والأمهات الذين يكذبون على أطفالهم في كثير من الأحيان يربون أطفال لا يثقون بالجميع.



5) تجاهل رأيهم: الآباء والأمهات الذين لا يأخذون رأي أطفالهم، والذين يجبرونهم على فعل أي شيء لا يحبونه عادة ما ينشئون أطفال لديهم ثقة منخفضة بالنفس.



6) اهانتهم: الآباء والأمهات الذين يصفون أطفالهم بصفات مثل الغباء أو البكم قد ينشئون أطفال يعانون من مشاعر الدونية.



7) انعدام الأمن المالي: الآباء والأمهات الذين يخبرون الطفل دائمًا أنه يجب عليه تقليل إنفاقه، لأنه ليس لديهم ما يكفي من المال عادة ما يقومون بتربية أطفال غير آمنين ماليًا، وقد يفعلون أي شيء لكسب المال.



8) مقارنة الأطفال ببعضهم البعض: يقوم العديد من الآباء بخطأ مقارنة الأطفال ببعضهم البعض، ونتيجة لذلك يزيدون من العداوة بين الأخوة، ويقللون من احترام الذات للأطفال، كل طفل يختلف عن الآخر، لذلك لا تحاول مقارنة التفاح والبرتقال.



9) الكثير من التوقعات: وجدت الدراسات أنه عندما يتوقع الوالدان الكثير من طفل ويبلغانه بذلك، يخشى الطفل أن يكون أقل من التوقعات ونتيجة لذلك، قد يصاب بالتسويف أو أي اضطراب آخر يسمح له بالهروب من الاختبار.



* نصيحة

عامل طفلك كما لو انه شخصا ناضجا. انظر الي الامور من خلال عينيه ولا تجعله يعتقد أنه أقل جدارة من الآخرين بأي وسيلة، وتحدث إليه كما لو كان بالغًا ولكن استخدم لغة بسيطة يمكنه فهمها.



وقد وجد أن الأطفال الذين تم تربيتهم بهذه الطريقة يتمتعون باحترام ذاتي أعلى بكثير من جميع الأطفال الآخرين.





يولد الأطفال بدون معلومات حول أي شيء من حولهم ولا حتى عن أنفسهم، وإن المعتقدات التي تمنحها للطفل يضعها في ذهنه وتحدد هويته عندما يكبر.يحتوي القسم التالي على أمثلة توضح بعض الممارسات غير الصحيحة التي يقوم بها بعض الآباء عند التعامل مع أطفالهم، وتؤدي هذه الممارسات غير الصحيحة إلى تربية أطفال يعانون من العديد من الاضطرابات الشخصية، مثل الخوف وانعدام الأمن والدونية وانعدام الثقة بالنفس.إذا كنت ترغب في تربية طفل سليم عاطفيًا، فتأكد من تجنب الممارسات السيئة التالية:1) إفساد الطفل: الآباء والأمهات الذين لا يدعون أبنائهم يفعلون أي شيء بمفردهم والذين يساعدونهم في كل شيء يفسدون ثقتهم بأنفسهم. قد ينتج عن هذا السلوك طفل معال لا يمكنه أن يعيش بمفرده، أو حتى مساعدة نفسه عندما يواجه مشكلة.