"عبدالهادي": أداء شهر فبراير أثرعلي تعاملات المصريين في جلسة اليوم





أخبار البورصة المصرية









وأوضح الخبير في تصريح خاص ل،" الفجر " أنه علي الرغم من عودة المستثمرين العرب والأجانب للشراء ، إلا أن المستثمرين المصريين متأثرين بجلسات شهر نوفمبر الذي كان علي غير المتوقع ، بعد قرار خفض الفائده وإكتتاب أرامكو السعوديه ، حيث كانت نسبه إستحواذ المصريين في الشهر 66.5 %، والأجانب 26.3 % والعرب 7 % .





وأشار خبير البورصة ، أنه منذ إعلان الإكتتاب كان نصيب العرب كله بيع بفارق 324 مليون جنيه يأتي بعدها الأجانب بنصيب 284 مليون جنيه ، وبالتالي بإنتهاء شهر نوفمبر الذي اكتست معظم جلساته باللون الأحمر ، مضيفاً أنه مع بدايه الجلسات بشهر ديسمبر توقع الكثير تماسك المؤشر وتحسنه إلا أن ضعف التنفيذات كان حاجز كبير وكلمه السر في السوق المصري ولن تتحسن البورصه وتغير إتجاها إلا اذا توافرت السيوله التي تدفع بالمؤشر الي التحسن والتماسك ، وعلي الرغم من شراء العرب والاجانب اليوم إلا ان المصريين مازالوا متاثرين بشهر نوفمبر.









أخبار البورصة المصرية اليوم





وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين في أداء المؤشرات ، و وخسر رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.957 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة .

قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ، أن البورصه المصرية أنهت تعاملاتها علي تراجع بجلسه اليوم الأحد، بإنخفاض حوالي 68 نقطه وليغلق المؤشر قرب أدني انخفاض له الأسبوع الماضي عندما اقترب من 13744 نقطة ، بتداولات تقدر بحوالي 281 مليون جنيه.