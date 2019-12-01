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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية "صبيح" التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، بالشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهرا، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى "ميكروباص" أمام قرية "صبيح" التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى "ههيا" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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