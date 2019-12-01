وزيرة الصحة: نقل مصابي حادث "عين دراهم" إلى مستشفيات العاصمة

أكدت سنية بالشيخ، وزيرة الصحة بالنيابة، أنه سيام نقل جميع جرحى حادث حافلة "عين دراهم" إلى مستشفيات العاصمة.





وأضافت بالشيخ في تصريحات صحافية، أنه فور وقوع الحادث تم نقل المصابين إلى أقسام الإستعجالي في مستشفيات ولايات الشمال الغربي، مؤكدة وضع خلية أزمة للغرض.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى وجود عدد من الحالات في حالة حرجة، مؤكدة على تجنيد الطاقم الطبي وشبه الطبي في مختلف المستشفيات، مع تنقل أطباء إلى باجة لمرافقة عملية نقل المصابين.





وكان حادث جد اليوم الأحد تمثل في سقوط حافلة، تابعة لأحد وكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنه تمت مباشرة عمليات الانقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وتتمثل الحصيلة الأولية للحادث في وفاة 22 شخصا وإصابة 21 اخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية.



