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ريهام أيمن لابنها: "أنت دايما مفاجئ وأنا فخورة بيك تماما"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها برفقة ابنها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت خلال الصورة مرتدية "تيشرت نص كوم باللون البرتقالي وبنطلون باللون الاسود ونضارة شمس وكان شعرها طويل منسدل" كما ارتدا ابنها "تيتشرت نص كوم باللون الاخضر وبنطلون باللون الرصاصي وكان شعره طويل".

وعلقت الفنانة المصرية، على الصورة قائلة:"انت دائمًا مفاجئ وانا فخورة بك تمامًا انا احبك يا بطل".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور ريهام، وجاءت التعليقات إيجابية فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ما شاء الله ربنا يحفظهولك باين عليه جميل زيك انتي وبابه"، وأضاف آخر: "ربنا يسعدكم يارب العالمين ويخليكم لبعض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر".

ويذكر أن ريهام أيمن، اعتزلت التمثيل منذ سنوات ماضيه، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "هاتولي راجل"، الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم زوجها الفنان شريف رمزي، ويسرا اللوزي، وأحمد الفيشاوي.
ريهام أيمن لابنها: "أنت دايما مفاجئ وأنا فخورة بيك تماما"
ريهام أيمن لابنها: "أنت دايما مفاجئ وأنا فخورة بيك تماما"
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