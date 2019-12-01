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مبتكر الإسورة الذكية لكبار السن يوضح امتيازاتها

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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محمد صبحي
محمد صبحي
رقية جمال
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قال محمد صبحي، مبتكر الأسورة الذكية لرعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، إنه يعمل موظف، وابتكاره اجتهاد شخصي نتيجة انتشار ظاهرة وجود عدد من كبار السن مقيمين بمفردهم دون وجود رعاية، موضحًا أن هناك أسورة ذكية تابعة لآيفون وغيره، ولكنها ذات تكنولوجية عالية جدًا، ولن يتمكن المسن من التعامل معها بسبب عدم إجادته للتكنولوجية وبسبب مرضه.

وأوضح "صبحي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أنه فكر في إلغاء التليفون والتوصل لمنظومة تعمل على مدار الساعة دون شحن أو انترنت، وهي عبارة عن أسورة ذكية بيد المسن متصلة بجهاز به هاتف ولمبات إضافة وصوت إنذار للاستغاثة.

وقام بإجراء تجربة واقعية لابتكاره على الهواء مباشرة، حيث قام بالضغط على زر بأسورة موضوعة بيده تسبب في صدور صوت إنذار من الجهاز المتصلة به، وزر أخر نتج عنه إضاءة لمبات بمستويات مختلفة للإضاءة، وزر ثالث للاتصال بهاتف الشخص المسئول عن رعاية المسن حال تواجده خارج المنزل لسرعة انقاذه حال تعبه.
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