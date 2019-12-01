شاهد.. داليا مصطفى تتذكر أيام الطفولة (صور)

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة لها من أيام طفولتها، وفاجئت جمهورها بها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علقت داليا مصطفى على الصورة قائلة: "بقلب فى صورى القديمة لقيت الصورة دى ليا، ايه رأيكم فى الصورة"، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.





في سياق آخر يشار إلى أن الفنانة داليا مصطفى، حضرت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، مع زوجها الفنان شريف سلامة، وتألق الثنائي بإطلالتهما المتميزة والأنيقة على السجادة الحمراء.





كانت أخر أعمال الفنانة داليا مصطفى الدرامية، هو مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، مع عدد من نجوم الفن إياد نصار، مى سليم، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر.





جسدت داليا مصطفى خلال المسلسل دور زوجة، وجسد الفنان إياد نصار دور زوجها وهو رجل ينتمي إلى فئة الباشوات، وتقام بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يتفاجئان بعد أن يعرفا أنهما لا يقدران على الإنجاب، وتعلم "داليا" أن زوجها يعشق حياة الكباريهات، والسهر في شارع عماد الدين، ويتسبب ذلك فى الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.