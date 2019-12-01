"Middle East Music Event " أكبر مهرجان موسيقي في عالم "الأندرجراوند".. التفاصيل الكاملة

تستضيف حديقة الشيخ زايد أكبر مهرجان لعشاق الموسيقى المعاصرة، تحت عنوان "Middle East Music Event 2019"، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدأ من 12 ديسمبر، وحتى 14 من الشهر نفسه، وذلك في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومن المنتظر حضور عدد كبير من المجمهور.





ويشارك في المهرجان ما يقرب من 18 فرقة مستقلة، منهم: "كايروكي، شارموفرز، عزيز مرقة، مسار إجباري، دينا الوديدي، چدل، طرباند، بلقيس، الميناء، أخر زفير، وسط البلد، مروان بابلو، دعسوقة، هوس، هاي دام، كهارب، الإخفاء".





ومن ناحية أخرى تفاعل الجمهور المصري عبر صفحات السوشيال ميديا، مع المهرجان وانعكس ذلك التفاعل، من خلال الترويج لـ Middle East Music Event 2019"، مطالبين زيادة عدد الفرق، ومشاركة كل من "مشروع ليلى، 47 soul، أوتوستراد".