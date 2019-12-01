أخبار البورصة المصرية.. البورصة تنهي أولي جلسات ديسمبر علي خسائر بـ 1.2 مليار جنيه





أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، علي تباين بأداء المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين ، مع تراجع التداولات اليوم ومازال السوق متأثراً بأداء شهر نوفمبر الماضي ، وخسر رأس المال السوقى نحو 1.2 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند مستوى 703.957 مليار جنيه.





المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 484 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول بالبورصة المصر ية اليوم ، نحو 79.7 مليون ورقة مالية بقيمة 280.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.7 ألف عملية لعدد 159 شركة، وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 81.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.99%، والعرب على 4.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 400 ألف جنيه، 844 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، على التوالى.



