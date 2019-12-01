متخصص في الشأن التركي: أنقرة تعيش كابوسًا بسبب سياسات أردوغان



وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مؤسسة "موديز" خفضت التصنيف الائتماني لنحو 8 بنوك تركية، وهو ما أفقد ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركية، منوهًا بأن قيمة الليرة التركية فقدت أكثر من 705 من قيمتها على مدار الست سنوات الأخيرة.



وأضاف أن قيمة العجز التجاري في تركيا تضاعف 4 أضعاف، وهو ما يؤثر على الديون التركية، وارتفاع الفوائد، منوها بأن تركيا تعيش كابوسا واقتصادها ينهار بسبب سياسات أردوغان.



قال محمد مصطفى، متخصص في الشأن التركي، إن الرئيس التركي أردوغان وأسرته ونظامه يمارسون الفساد يوميا بشكل يومي في تركيا، حيث أن أحد التقارير تفيد أن نفقات أردوغان السرية ارتفعت من 100 مليون ليرة في 2003 إلى 1،7 مليار ليرة الآن.