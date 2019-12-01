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كيف يؤثر التلفزيون على طفلك؟

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:32 م
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بوابة الفجر
منار طارق
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على الرغم من أن عنوان هذا المقال هو "كيف يؤثر التلفزيون على طفلك"، إلا أنني لن أخبرك فقط كيف يؤثر التلفاز على الأطفال، لكني سأوضح أيضًا كيف يؤثر التلفاز عليك.

يستخف الكثير من الناس بآثار التلفاز على عقولهم ودماغهم وحتى نظام معتقداتهم، لأنهم لا يعرفون سوي القليل عن تكوين المعتقدات، وكيف يعمل العقل.

يتم تشكيل الاعتقادات نتيجة لتكرار عبارات معينة مرارًا وتكرارًا بشرط عدم وجود معتقدات معارضة. أنا لا أشير إلى التأكيدات التي توجد فيها معتقدات متعارضة، لكنني أشير بدلًا من ذلك إلى التكرار المستمر لفكرة لا يقاومها العقل.

• مخاطر التلفزيون وكيف يؤثر على نظام الاعتقاد
إليك كيفية تأثير التلفزيون على طفلك وتأثيره عليك:

1. يعتقد الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون كثيرًا أن العالم غير آمن: يبدأ البالغين والأطفال المدمنون للتلفزيون في الاعتقاد بأن العالم غير آمن وبالتالي يبدأون في الشعور بعدم الأمان واقل شجاعة
2. يغير التلفاز نظام المعتقدات: عندما ينفصل شخص ما عن حبيبه، عادةً ما يكون أحد الأسباب الرئيسية لعدم القدرة علي تجاوز هذا الانفصال المعتقدات الخاطئة التي اكتسبوها من التلفزيون والوسائط. عندما يواصلون مشاهدة الأشخاص الذين يعانون بسبب عدم القدرة على البقاء مع احبائهم، فإنهم يخلصون إلى أنه يجب أن يكونوا في علاقة والا سيعانون أيضًا
3. يشجع التليفزيون السلوك العنيف: إذا شاهد الطفل مشاهد عنف (لا يمكن تجنبها إذا ظل أمام التلفزيون لفترات طويلة من الزمن)، فإن الطفل سيطور سلوكًا أكثر عدوانية تجاه أقرانه
4. يؤثر على تقديره لذاته: يبدأ الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون في مقارنة أنفسهم بالنجوم والمشاهير والأشخاص الذين يرونهم في الأفلام. ان أحد الأسباب الرئيسية لعدم الثقة بالنفس هو تطوير المعتقدات الخاطئة حول العالم والتلفزيون هو مصدر كبير لمثل هذه المعتقدات الخاطئة
5. الحالة المزاجية السيئة: إذا كنت تنام أثناء مشاهدة التلفزيون، فسيظل عقلك الباطن يستمع إلى الدراما والأحداث السيئة والحوادث التي تحدث، مما يؤدي إلى شعورك بمزاج سيئ فور استيقاظك
6. يعلم التفكير السلبي: معظم الأخبار بالتلفزيون هي أخبار سلبية، يعزز التعرض لفترات طويلة لمثل هذه الأخبار التفكير السلبي ويقلل من الحالة المزاجية الشاملة للشخص.
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