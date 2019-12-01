اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية اليوم الأحد 1-12-2019.. السعر يستقر مع عطلة الأسواق العالمية

تحركات اسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي في مصر





شهد سعر الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 5 جنيهات في العيار الواحد مقارنة بأسعار الاسبوع السابق له، حيث سجل سعر عيار 24 سجل 757 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 21 نحو 657 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 18 سجل 557 جنيهاً للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيهاً.





أسعار الذهب على مستوى العالمي

ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.80 دولار ليسجل 1463.60 دولار للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.98 دولار ليسجل 1458.25 دولار للأوقية.



