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اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية اليوم الأحد 1-12-2019.. السعر يستقر مع عطلة الأسواق العالمية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:20 م
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اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية
اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية
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 اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية

حافظت اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية على استقرارها في السوق المحلةي خلال بداية تعاملات شهر ديسمبر اليوم السبت 1-12-2019 وذلك تزامنع مع استقرار الاسعار العالمية خلال تعاملات اليوم حيث سجل سعر جرام الذهب عيار  21 نحو 658 جنيها للجرام وهو اكثر الاعيرة انتشارا واقبالا في السوق المصري وننشر فيما يلي احر تحديثات اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية وجاءت الاسعار كما يلي: 
 
أسعار الذهب فى محلات الصاغة بالمصنعية الأحد 1 ديسمبر 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب الجنيه الذهب 5264 جنيها ويزن 8 جرامات.

سجلت أوقية الذهب 1462 دولارا.

العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في مصر 

هناك بعض العوامل التى تؤثر عل ىتحركات سعر الذهب في السوق المحلي ومن اهم هذه العوامل هي سعر الذهب العالمي حيث يؤثر سعر الاوقية العالمية تأثير مباشر على سعر جرام الذهب في مصر، بالاضافة الى سعر الدزولار في البنوك المصرية وحالة العرض والطلب في السوق المحلى.

اسباب استقرار اسعار الذهب المحلى 
ويعود استقرار اسعار اسعار الذهب المحلى خلال تعاملات اليوم الى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لها.

اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية
اسعار الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية

تحركات اسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي في مصر 

شهد سعر الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي  بقيمة 5 جنيهات في العيار الواحد  مقارنة بأسعار الاسبوع السابق له، حيث سجل سعر عيار 24 سجل 757 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 21 نحو 657 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 18 سجل 557 جنيهاً للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيهاً.

أسعار الذهب على مستوى العالمي
 ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.80 دولار ليسجل 1463.60 دولار للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.98 دولار ليسجل 1458.25 دولار للأوقية.

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