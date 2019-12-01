رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتعزيز عقوبات السجن بعد هجوم لندن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه سيعزز عقوبات السجن متعهدًا بتعزيز الامن بعد هجوم في العاصمة البريطانية قام به رجل أدين بالارهاب وأطلق سراحه في وقت مبكر من السجن.



ومع مرور أقل من أسبوعين قبل أن تتوجه بريطانيا إلى صناديق الاقتراع، احتل القانون والنظام مكان الصدارة في أجندة الانتخابات بعد أن قتل عثمان خان، الذي كان يرتدي سترة انتحارية مزيفة وسكاكين تمارس القتيلين، شخصين يوم الجمعة قبل قتلهما برصاص الشرطة.



ولطالما دافع المحافظون في جونسون عن إجراءات صارمة من جانب الشرطة والسجون، ولكن أحزاب المعارضة انتقدت الحزب الحاكم لقيامه بالإشراف على ما يقرب من عقد من التخفيضات في الخدمات العامة.



وفي محاولة لإبعاد نفسه عن تلك التخفيضات، قال جونسون إنه إذا فاز في انتخابات 12 ديسمبر، فسوف يستثمر المزيد من الأموال في نظام السجون ويصدر عقوبات أكثر صرامة.



وقال في برنامج أندرو مار، مراسل بي بي سي، سنصدر عقوبات أشد على مرتكبي الجرائم الجنسية العنيفة والإرهابيين.



وأضاف، إنني أشعر بالأسف الشديد لحقيقة أن هذا الرجل كان في الشارع، وأعتقد أنه كان مثيرًا للاشمئزاز وسنتخذ إجراءً.



وقال كوربين، وهو ناشط سلام مخضرم، إنه يعتقد أن الإرهابيين المدانين يجب ألا "يقضوا بالضرورة" مدة عقوبة السجن كاملة، مشيرين إلى أن ذلك سيعتمد على طبيعة العقوبة، وكذلك سلوكهم في السجن.



وعلى الرغم من انتقاد الحالات التي اتُهمت فيها الشرطة والجيش بتنفيذ سياسة لإطلاق النار في أيرلندا الشمالية، قال زعيم حزب العمال إن الشرطة ليس لديها خيار سوى إطلاق النار على المهاجم.



وأثار هجوم خان يوم الجمعة على جسر لندن ذكريات الانتخابات الأخيرة في بريطانيا في عام 2017، وعندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة إلى المارة في نفس الجزء من العاصمة وهاجموا الناس، مما أسفر عن مقتل ثمانية وجرح 48 على الأقل.



وأعربت الملكة إليزابيث عن شكرها الدائم للشرطة وخدمات الطوارئ، وكذلك للأفراد الشجعان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل مساعدة وحماية الآخرين بأنانية.



ولا يزال ثلاثة أشخاص في المستشفى، اثنان منهم في حالة مستقرة، بعد هجوم يوم الجمعة. الشخص الثالث يعاني من إصابات أقل خطورة.





