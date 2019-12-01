"الإفتاء": الزوج الذي يترك زوجته معلقة آثم شرعًا

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه هل يجوز للزوجة الذي تركها زوجها معلقة دون طلاق الخروج والصلاة والزكاة دون أذنه كأنها بمفردها.



وعقب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الزوجة المعلقة زوجها يأثم شرعًا وعليها أن يتقى الله في هذا فإما أن يحسن معاشرتها أو يطلقها، ولكن ان يتركها معلقة حرام حرام حرام، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا".



وتابع مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنها عليها أن تستأذنه للخروج، وحال ضيق عليها ومنعها من الخروج عليها أن تلجأ للقاضى وتطلب الطلاق للضرر، ولكن في الزكاة والصيام لا يستلزم أذن الزوج وعليها أن تعمل كأنها بمفردها.

