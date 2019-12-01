زنا المحارم اقتحم حتي تمكن .. تابع





ازيك يامدام نيفين انا صاحبة المشكلة مع ابنى انا باخد جلسات علاج مع الطبيب النفسى واقنعت ابنى بانه يروح الجلسات دى وبدا علاج نفسى معاه

ابنى فى اخر سنة من الكلية وبفكر اخطبله واشوف له عروسة تشغلى عنى واظن ابنى اتعلم وخد خبرة جامده من علاقتى بى

اخر مرة كنت مع ابنى من شهرين ولقيته جاله اتصال بان صاحبه مات وكان للاسف بيرد وهو فى حالة ممارسة جنسية شاذة معى اتصدطم جدا ودخل فى نوبة بكاء شديد وخاف ليموت وهى بيمارس مع امه

بعديها ليقته بطل وبدا يصلى وافق انو يتعالج انا مستريحة بس خايفة ليرجع وينام معايا نمن تانى ادعيلى ربنا يكمل شفائه مش مصدقة انى هرجع لطبيعتى من ابنى البس هدومى يعاملنى كابن ادعيلى





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

ادعو الله لكم بالهدايا والستر .. وان شاء الله تعالي لن يعود ابنك او انتي لما كنتم عليه من وضع مشين وحرام طالما هو منتظم مع طبيبه