Advertisements
Advertisements
Advertisements

زنا المحارم اقتحم حتي تمكن .. تابع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

ازيك يامدام نيفين انا صاحبة المشكلة مع ابنى انا باخد جلسات علاج مع الطبيب النفسى واقنعت ابنى بانه يروح الجلسات دى وبدا علاج نفسى معاه
ابنى فى اخر سنة من الكلية وبفكر اخطبله واشوف له عروسة تشغلى عنى واظن ابنى اتعلم وخد خبرة جامده من علاقتى بى 
اخر مرة كنت مع ابنى من شهرين ولقيته جاله اتصال بان صاحبه مات وكان للاسف بيرد وهو فى حالة ممارسة جنسية شاذة  معى اتصدطم جدا ودخل فى نوبة بكاء شديد وخاف ليموت وهى بيمارس مع امه
بعديها ليقته بطل وبدا يصلى وافق انو يتعالج انا مستريحة بس خايفة ليرجع وينام معايا نمن تانى ادعيلى ربنا يكمل شفائه مش مصدقة انى هرجع لطبيعتى من ابنى البس هدومى يعاملنى كابن ادعيلى

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
ادعو الله لكم بالهدايا والستر .. وان شاء الله تعالي لن يعود ابنك او انتي لما كنتم عليه من وضع مشين وحرام طالما هو منتظم مع طبيبه 

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 12 ساعة

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 23 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status