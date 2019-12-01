صورة نادرة للملك سلمان خلال تطوعه في حرب الوديعة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، أمس السبت، الموافق للذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا للمملكة العربية السعودية، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين، خلال تطوعه في حرب الوديعة.



ويظهر في الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1390هـ 1969م، الملك سلمان بن عبد العزيز مرتديًا الزي العسكري مع بعض الجنود، أثناء تطوعه في حرب الوديعة.



دارة الملك عبدالعزيز:

هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، وقد تم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، الأمين العام للدارة هو فهد بن عبد الله السماري.



أهداف الدارة

تهدف الدارة لتحقيق عدد من الأهداف هي:

تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.

إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة.



المحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه

إنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.

منح جائزة سنوية باسم جائزة الملك عبد العزيز.

إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.

إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة.

خدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصات الدارة.