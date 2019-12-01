Advertisements
Advertisements
Advertisements

صورة نادرة للملك سلمان خلال تطوعه في حرب الوديعة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، أمس السبت، الموافق للذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا للمملكة العربية السعودية، صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين، خلال تطوعه في حرب الوديعة.

ويظهر في الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1390هـ 1969م، الملك سلمان بن عبد العزيز مرتديًا الزي العسكري مع بعض الجنود، أثناء تطوعه في حرب الوديعة.

دارة الملك عبدالعزيز:
هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، وقد تم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، الأمين العام للدارة هو فهد بن عبد الله السماري.

أهداف الدارة
تهدف الدارة لتحقيق عدد من الأهداف هي:
تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.
إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة.

المحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه
إنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
منح جائزة سنوية باسم جائزة الملك عبد العزيز.
إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة.
خدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصات الدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دارة الملك عبد العزيز حرب الوديعة المبك سلمان

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 16 ساعة

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 22 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعة

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ ساعة و 21 دقيقة

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 23 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | صورة نادرة للملك المؤسس محرمًا بالحج قبل أكثر من 100 عام

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الخارجية" تنشر صورة نادرة للملك سلمان في مصر

مزمز - السعودية | صورة نادرة للملك سلمان بالزي العسكري خلال مشاركته في حرب الوديعة

صدي - السعودية| أقدم صورة للملك سلمان بجوار والده في حج عام 1357

تعرف على أسماء الفائزين والفائزات بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب

حقائق مثيرة عن فيلم "ولد ملكا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status