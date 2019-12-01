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الأربعاء.. "محلية النواب" تناقش أزمة عدم تخصيص أرض لمحطة مياه شرب بالدقهلية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام شعراوي
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماع الأربعاء القادم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد همام، بشأن تأخر صدور قرارات التخصيص الخاصة بمدرسة عزبة بسيوني ومكتب بريد السنبلاوين وغيرها من المباني الخدمية بالسنبلاوين – محافظة الدقهلية، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك تعنت محافظة الدقهلية في تخصيص مساحة 13 قيراطًا أرض أملاك دولة بمدينة تمي الأمديد – محافظة الدقهلية، لإنشاء وحدة مرور عليها.

بالإضافة إلى مناقشة تعنت محافظة الدقهلية في تخصيص مساحة 1000 متر أرض أملاك دولة بمدينة تمي الأمديد – محافظة الدقهلية، لإنشاء مركز للأمومة والطفولة تابع لوزارة الصحة، وكذلك تعنت محافظة الدقهلية بعدم تخصيص أرض لمحطة مياه الشرب بمدينة تمي الأمديد – محافظة الدقهلية، مما يعد إهدارا للمال العام.

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الكلمات المفتاحية

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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