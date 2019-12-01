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الانفصال . بشياكة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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بوابة الفجر
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مساء الخير جميعا
انا مطلقة من سنين كتيرة وطبعا علشان الزهق قررت اشتغل وفعلا اشتغلت ونجحت الحمد لله .. حاسة اني وحيدة بالرغم من وجود ناس كتير في المحيط بتاعي .. دخلت في كآبة بالرغم من اني من الشخصيات اللي بتحب الضحك والمرح والهزار .. لكن الضغوط من كل مكان حوالية .. المهم في يوم من الايام حد من اقاربي عرض علية الزواج وهوة تقريبا في نفس ظروفي الاجتماعية لكن المادية مختلفين هو الاقل .. بالنسبالي مش مشكلة لاني بفكر دايما في شريك حياة يكون طيب ويكون قد المسؤلية ويحبني باخلاص واحس بالامان معاه .. المهم اتقدم للعيلة ووافقنا كلنا لكن مع العشرة الاقرب اكتشفت ان عنده عيوب خطيرة سابت جوايا كتير من الجروح النفسية.. وحسيت انه بيصدرلي دايما الهموم وانا مش ناقصة  وبالرغم من اني دايما كنت بساعده للتخلص من المشاكل اللي عنده الا انه ما عاملنيش بالمثل .. المهم .. بعد فترة مش قصيرة قررت الانفصال وبلغت والدتي لتبلغه وحصل فعلا لكن هوة كرامته نقحت عليه وقرر انه يكسر في معنوياتي اكتر ويعمل اسقاط طول الوقت ويتكلم وحش عليه قدام اهلي علشان يلوموني ويتهموني اني مش متربية .. منتهي قلة الضمير ونكران الجميل .. مش عايزة اطول عليكم لكن انا رآيي ان الناس لما تيجي تنفصل ايه المشكلة انهم ينفصلوا بشياكة وآدب .. همة مش كانوا ارتبطوا بآدب ؟ والله مانا فاهمة .. دة معناه ان الغريب ما اقدرش الوم عليه لما دة من اهلي وبيعمل كدة سيبنا ايه للناس اللي برة .. عموما حسبي الله ونعم الوكيل .. وربنا قادر يعوضني لكن كل اللي مزعلني ان شكلي قدام اهلي مافضلش زي الاول وتاني حاجة ان العلاقات الاسرية اتجرحت بعد الموضوع دة ومش عارفة اعمل ايه لو حد عنده اقتراح لية اكون له شاكرة جدا لاني محتاجة اعيش في سلام وامان مش اكتر .
ن.ص

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
تحياتي سيدتي الفاضلة .. كل ما اقترحه عليكي ان تقومي بالحديث مع آسرتك مرة آخري لتوضيح الامور .. واشرحي لهم شرح دقيق في هدوء لآسباب التجريح فيكي من قبل هذا الرجل وان تكوني امينة في توضيح عيوبه التي دفعته الي التجريح لتعود علاقتك باسرتك ونفسك ايضا كما كانت .. 
هناك شخصيات من الرجال والنساء ايضا نرجسية لا تقبل النقد او الرفض او التعديل ولا يمكن لاي انسان ان يصلح من شآنهم .. الشخصية النرجسية مدمرة بطبعها ويصعب كثيرا ان نديرها او ندير عيوبها للافضل بسبب العند .. ادعو لك من الله بالتوفيق وان تصلي مع اسرتك الي الحقيقة .. تحياتي 

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