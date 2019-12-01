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مقترح برلماني بسحب أرض مشروع مارينا مرسى علم لعدم جدية المُستثمر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:11 م
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النائب أحمد أبو خليل
النائب أحمد أبو خليل
إسلام شعراوي
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تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، بمقترح برلماني إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتنمية والتخطيط، بسحب أرض مشروع مارينا مرسى علم الذي توقف لسنوات طويلة بسبب مشاكل راجعة للمستثمر.

وقال أبو خليل، أن أرض مشروع مارينا مرسى علم تم طرحها للاستثمار عام 2005، وكانت نصيب مجموعة من المستثمرين، وقامت الدولة مشكورًا بمنحه حزمة من التسهيلات والتيسيرات في سبيل أن يخرج هذا المشروع إلى النور، وتحقيق المكاسب الاقتصادية المرجوة منه.

وتابع أبو خليل، منذ عام 2005 حتى وقتنا الحالي، لم يطرأ على أرض المشروع أي جديد، لأسباب راجعة إلى المستثمر، وبعدها تقدم المستثمر بمجموعة من الطلبات إلى الحكومة، قال عنها أنها عقبات وعراقيل تقف في طريقه، وقامت الدولة مشكورة بإزالة أسباب الشكوى، ولم يبدأ بعد بأي أعمال في أرض المشروع.

وأشار إلى أن أرض مشروع مرشى علم، بمثابة إهدار مال عام، وأضاع المستثمر عشرات الفرص على المستثمرين الجادين، وأضاع الكثير عن محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا على ضرورة قيام الحكومة بمنح مهلة زمنية للمستثمر للبدء في المشروع، بعدها تقوم على الفور بسحب أرض المشروع وطرحها من جديد،
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النائب أحمد أبو خليل

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