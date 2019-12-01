في هذا الموعد.. كاميليا ورد تحيي أحدث حفلاتها بالعراق

تستعد المطربة الجزائرية كاميليا ورد لإحياء حفل غنائي في العراق، بمنطقة كوردستان أربيل، وذلك للمرة الأولى، في الخامس من ديسمبر الجاري.



ومن المقرر أن تقدم كاميليا باقة مميزة من أجمل الأغنيات التي يعشقها الجمهور بصوتها العذب.



من جانب آخر، كانت كاميليا قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "مايوفون"، والذي لاقى استحسانًا شديدًا من قبل محبيها.



جدير بالذكر أن أغنية "مايوفون" من كلمات الشاعر محمد الواصف، وألحان سيف عامر، وتوزيع حسام كامل، والكليب من إنتاج كاميليا ورد وهي التجربة الأولى لها في عالم الإنتاج، والتي قد تكللت بالنجاح الكبير بعدما تخطى العمل المليون الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعبر المنصات الرقمية الالكترونية.