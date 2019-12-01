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مديرية أمن القليوبية تساهم في مبادرة "كلنا واحد" بالقناطر الخيرية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:09 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أطلقت مديرية أمن القليوبية اليوم، مبادرة "كلنا واحد" بالقناطر حيث افتتحت المديرية معرض بالمدينة صباح اليوم بحضور العميد إبراهيم الطويل مأمور المركز.

وتستمر المبادرة لمدة 15 يوما لبيع المواد الغذائية والتموينية بسعر الجملة، وعروض وتخفيضات علي السلع الاستهلاكية الضرورية التي تخص المواطن، ومن تلك التخفيضات عرض علي بيع سعر كيلو اللحمة البلدي بسعر كيلو 70 جنيها وعرض المبادرة الكيلو ونصف بسعر 100 جنيه. 

وشارك في الافتتاح الرائد عبد الرحمن عبد الحكيم، والنقيب محمد منصور رئيس نقطة شرطة مدينة القناطر، والنقيب عبد الله عبد اللطيف، وشارك أيضًا العديد من الشخصيات العامة  وعمد ومشايخ  القرى التابعة للمركز، وحضر أيضًا الإعلامي موفق الكيلاني آمين إعلام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، والأستاذ مصطفى صابر عيد عضو أمانة الإعلام لحزب مستقبل وطن بالقليوبية.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين وسط رضا تام عن المعروضات والأسعار المخفضة عن مثيلتها بالسوق.
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