Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:02 م
Advertisements
صرف السلع
صرف السلع
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
بدأ المواطنون بمحافظة السويس، اليوم الأحد، صرف السلع المدعمة بالأسعار الجديدة المخفضة ضمن مقررات شهر ديسمبر المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع والتي تتضمن تخفيضا في غالبية الأسعار.

وقال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين في السويس، إن المديرية قامت بتوزيع منشور على جميع المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة التموين من اجل تنفيذ ابتداء من اليوم ضمن مقررات شهر ديسمبر. 

وأضاف عماد زين العايدين، في تصريحات خاصة، أن هناك حملات تجوب المجمعات الاستهلاكية من أجل التأكد من البيع بالأسعار الجديدة وتعليق المنشور الذي يوضح الأسعار الجديدة.

وتطبق الشركات قرار وزارة التموين بتخفيض أسعار 4 سلع أساسية أول ديسمبر، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات8.5 جنيهات بدلا من 9.5، وعبوة زيت طعام واحد لتر خليطا "صويا وعباد" ليصبح 17 بدلا من 19 جنيها، وكيلو الأرز 8 بدلا من 9 جنيهات، وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات، في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار تتناسب مع السوق.
بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"
بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"
بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"
بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"
بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"
بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"
Advertisements

أخبار تهمك

رابط kora live مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة بيراميدز الان يلا شوت online

منذ ساعة و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 12 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status