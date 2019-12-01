بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين بالأسعار المخفضة بالسويس "صور"



وقال عماد زين العابدين، وكيل وزارة التموين في السويس، إن المديرية قامت بتوزيع منشور على جميع المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة التموين من اجل تنفيذ ابتداء من اليوم ضمن مقررات شهر ديسمبر.



وأضاف عماد زين العايدين، في تصريحات خاصة، أن هناك حملات تجوب المجمعات الاستهلاكية من أجل التأكد من البيع بالأسعار الجديدة وتعليق المنشور الذي يوضح الأسعار الجديدة.





وتطبق الشركات قرار وزارة التموين بتخفيض أسعار 4 سلع أساسية أول ديسمبر، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات8.5 جنيهات بدلا من 9.5، وعبوة زيت طعام واحد لتر خليطا "صويا وعباد" ليصبح 17 بدلا من 19 جنيها، وكيلو الأرز 8 بدلا من 9 جنيهات، وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات، في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار تتناسب مع السوق.

بدأ المواطنون بمحافظة السويس، اليوم الأحد، صرف السلع المدعمة بالأسعار الجديدة المخفضة ضمن مقررات شهر ديسمبر المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع والتي تتضمن تخفيضا في غالبية الأسعار.