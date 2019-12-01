"وبحر وخضرة وجه حسن".. شيري عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة شيري عادل على مشاركة مُحبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت شيري صورة جديدة لها، ظهرت شيري في الصورة وهي في البحر، ومُرتدية فستان كط باللون الأبيض، وارتدت نظارة شمس، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.



طلاق شيري عادل من معز مسعود



وكانت شيري عادل قد أعلنت منذ فترة عن انفصالها عن الداعية معز مسعود، وقامت بنشر هذا الخبر بنفسها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعندما أعلنت شيري عن زواجها من زواج معز مسعود تسبب ذلك الخبر في نشوب حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب اعتراض البعض على زواج داعية إسلامي من فنانة، واتهموه بأنه لايقوم بتطبيق نصائحه التي يُقدمها إلى الشباب.





مشاركة شيري عادل في "السهام المارقة "



والجدير بالذكر أنَّ، شيري شاركت مؤخرًا في مسلسل "السهام المارقة "، والمسلسل تم عرضه في رمضان 2019، وهو فكرة و إنتاج الداعية الإسلامي معز مسعود، والمسلسل بطولة شريف سلامة، شيري عادل، عائشة بن أحمد، وليد فواز، هاني عادل، من إخراج محمود كامل، وتأليف بيشوي يوسف، ومحمد الدباح.

